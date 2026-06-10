BofA relève deux fois la note de Demant en raison du potentiel de hausse de Zeal et des perspectives du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** BofA Global Research relève pour la deuxième fois la note de Demant DEMANT.CO , la faisant passer de "sous-performance" à "achat", en invoquant le succès de son appareil auditif Oticon Zeal récemment lancé et des perspectives de marché favorables

** Affirme que Zeal "renforce les arguments en faveur d'une tendance haussière" et que, combiné au lancement d'une nouvelle plateforme et à un marché plus dynamique, cela compense les risques liés à Costco COST.O

** Note que le secteur des appareils auditifs pourrait voir ses prévisions de bénéfices revues à la hausse si la croissance du deuxième trimestre se maintient autour des 5% observés au premier trimestre, ce qui rendrait les perspectives de Demant pour l'exercice 2026 "prudentes"

** Ajoute que le lancement prochain d'une plateforme plus large cet été pourrait aider le fabricant danois d'appareils auditifs à retrouver son élan sur l'ensemble de son portefeuille existant après plusieurs années difficiles

** Considère que l'action est "attractive" à environ 11 fois l'Ebitda estimé pour 2027, soulignant un potentiel de "short squeeze"

** Sur les 21 analystes couvrant le titre, 13 lui attribuent la note "achat fort"/"achat", sept "conserver" et un "vendre" – données LSEG