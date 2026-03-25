BofA réitère l'achat sur Estée Lauder, saluant le projet de fusion avec Puig
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 15:12
Si la banque américaine rappelle qu'aucun accord final n'a été conclu à ce stade, cette annonce marque un tournant stratégique majeur en transformant radicalement l'histoire boursière d'Estée Lauder, qui basculerait alors d'un plan de redressement interne avec la feuille de route Beauty Reimagined vers une nouvelle logique de croissance externe.
Un nouveau poids lourd pesant 21 milliards de dollars
Selon les prévisions de BofA, l'entité fusionnée afficherait un chiffre d'affaires pro forma de 21,6 milliards de dollars en 2026, pour un résultat opérationnel (Ebit) de 2,8 milliards.
D'après ces calculs, cette opération permettrait au groupe de se hisser à la deuxième place mondiale des entreprises de beauté cotées en bourse, juste derrière L'Oréal, en lui offrant une force de frappe inédite en termes de R&D et d'investissements dans l'IA et le marketing numérique.
Un actif unique malgré un calendrier qui interroge
Le timing de cette annonce est néanmoins de nature à surprendre certains observateurs, poursuit la firme, alors qu'Estée Lauder se trouve encore dans la phase initiale de son plan de redressement.
"La logique d'une fusion-acquisition à grande échelle à ce stade du redressement n'est pas évidente", relève BofA dans sa note.
Cependant, ses analystes disent aussi considérer Puig comme un "actif unique" bien que le titre du groupe catalan soit resté sous pression depuis son introduction en bourse (IPO), ce qui lui fait afficher un multiple de valorisation (PER) attractif, de leur point de vue.
Trois piliers stratégiques
Dans son étude, Bank of America dit avoir identifié trois moteurs principaux à cette fusion potentielle, à savoir (1) un potentiel changement d'échelle dû à un portefeuille de marques élargi, (2) une diversification géographique et sectorielle sachant que Puig est très présent en Europe et en Amérique Latine et (3) des économies de coûts marquées par des synergies qui pourraient atteindre 50 à 100 millions de dollars, grâce notamment à la réduction des coûts de double cotation, l'optimisation des sièges sociaux, les achats média groupés et de meilleures conditions de négociations avec les fournisseurs.
A Wall Street, le titre Estée Lauder rebondissait modérément ( 0,1%) mercredi matin après avoir aligné deux séances de forte baisse consécutives à l'officialisation des discussions avec Puig. Après avoir décroché de 7,7% lundi, l'action avait encore dévissé de 9,8% hier.
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