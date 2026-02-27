BofA réitère l'achat sur AXA, croit à un come-back
Dans une note intitulée "Devines qui est de retour?", BofA juge qu'entre sa discipline de fer en matière financière et sa croissance équilibrée, le groupe français semble prêt à changer de braquet.
D'après la firme, ces résultats mettent en avant la solidité de l'assurance dommages et la gestion ultra-prudente qui caractérise l'ensemble des métiers, ce qui met AXA en bonne posture en vue de maintenir une croissance de 6% à 8 % sur le prochain cycle, grâce à un meilleur équilibre entre ses différentes activités.
Jugeant par ailleurs que le management de la direction reste exemplaire, tant sur la gestion du capital que sur la rémunération des actionnaires, BofA considère que la prochaine journée d'investisseurs s'annonce comme un catalyseur majeur pour doper la valeur alors que la valeur affiche un rendement jugé très attractif et une décote en termes de PER injustifiée vis-à-vis de ses pairs.
