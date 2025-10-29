BofA rehausse son objectif de cours sur Apple
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:45
Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine met en avant la solidité de l'écosystème du groupe technologique, mais aussi la puissance de sa marque et la fidélité de sa base de clients installée, qui constituent selon elle des avantages concurrentiels 'clé'.
BofA - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - souligne cependant que l'impact de l'IA va s'avérer déterminant, à la fois comme moteur d'innovation - via le lancement de nouveaux produits tels que des lunettes connectées, des robots domestiques ou des appareils intelligents pour la maison - mais aussi en raison de son effet potentiellement disruptif sur d'autres segments de marché, comme celui des revenus tirés de la recherche en ligne.
Valeurs associées
|269,1200 USD
|NASDAQ
|+0,04%
