BofA réaffirme sa recommandation « Achat » sur Outokumpu, invoquant la reprise de son pouvoir de fixation des prix et son avantage en termes de coûts

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25 septembre - ** Bank of America (BofA) réaffirme sa recommandation « achat » pour le groupe sidérurgique finlandais Outokumpu OUT1V.HE , invoquant son potentiel de hausse lié aux mesures de sauvegarde de l’UE, son effet de levier opérationnel et l’intégration de la production de ferrochrome

** BofA s’attend à ce qu’Outokumpu tire profit d’une offre européenne structurellement plus restreinte, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et le renforcement des mesures de sauvegarde aidant les producteurs régionaux à regagner leur pouvoir de fixation des prix

** La détention par Outokumpu de la mine de chromite de Kemi et de la chaîne de production intégrée Kemi-Tornio lui confère un avantage structurel en termes de coûts, ajoute-t-elle

** Selon elle, la stratégie du groupevisant à se développer dans les matériaux de pointe et les alliages à plus forte margeaméliore la rentabilité etréduit la cyclicité à long terme

** Il note en outre que le bilan permet une approche plus rigoureuse en matière d'allocation du capital

** À 11h00 GMT, l'action Outokumpu progressait d'environ 4 % à 5,62 €, ce qui laisse encore entrevoir un potentiel de hausse par rapport à l'objectif de cours de 6,70 € fixé par BofA

** Sur les 14 analystes qui couvrent Outokumpu, sept attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », quatre la recommandent « conserver » et trois la recommandent « vendre » ou « vente forte », selon les données de LSEG