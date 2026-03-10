BofA prévoit une hausse des revenus d'intérêts et des commissions de banque d'investissement au premier trimestre

Bank of America BAC.N s'attend à ce queles revenus nets d'intérêts augmentent d'au moins 7% et les commissions de banque d'investissement augmentent de 10% au premier trimestre, a déclaré mardi son co-président Dean Athanasia. Les revenus desmarchés mondiaux augmenteront d'un faible pourcentage à deux chiffres ce trimestre, la volatilité des marchés alimentant son 16e trimestre consécutif de croissance en glissement annuel, a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York. "Nous avons la volatilité dans le domaine des marchés de capitaux, de la banque d'investissement et de la gestion de patrimoine - ce sont tous de bons revenus", a déclaré M. Athanasia.

Les valeurs financières ont rebondi mardi après avoir chuté en début de semaine, après que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ait fait grimper les prix du pétrole et pesé sur les actions mondiales.

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a augmenté de 1,4% mardi, se remettant des lourdes pertes subies depuis le début de la guerre.

Bank of America, la deuxième plus grande banque du pays, avait prévu une croissance de 5 % à 7 % du revenu net d'intérêts (NII) pour l'exercice 2026. Le revenu net d'intérêts est la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts.

Les banques américaines ont bénéficié de la réévaluation des actifs à taux fixe et des portefeuilles de titres au fil du temps au profit d'actifs à rendement plus élevé. En outre, les baisses de taux de la Réserve fédérale à la fin de 2025 ont aidé les banques à réduire le coût des dépôts, ce qui leur a permis d'augmenter leurs revenus.

Les dépenses de consommation continuent d'augmenter à un rythme annuel de 5 % et la qualité du crédit est bonne, a déclaré Athanasia.

La finalisation des réglementations pour les banques d'importance systémique mondiale ( GSIBs), connue sous le nom de Basel endgame , pourrait signifier un capital réglementaire plus faible pour la banque, a-t-il dit.

Les régulateurs américains dévoileront dans les semaines à venir des projets de règles très attendus qui pourraient finalement réduire le montant des liquidités que les prêteurs doivent mettre de côté pour absorber les pertes, dans une victoire potentielle majeure pour l'industrie qui pourrait libérer des milliards de dollars de capital excédentaire.

En ce qui concerne l'utilisation de la technologie par BofA, Athanasia a déclaré que son assistant virtuel Erica traite maintenant environ 40 % des demandes des entreprises clientes, tandis qu'environ 90 % des employés l'utilisent comme service d'assistance et pour d'autres formes de soutien interne.