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BofA nomme Kameyama codirecteur de la division Institutions financières japonaises
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 01:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N a nommé Tetsu Kameyama au poste de codirecteur de son activité de banque d'investissement dédiée aux institutions financières japonaises, aux côtés de Kenichiro Suzuki, selon une note consultée par Reuters.

* Kameyama, basé à Tokyo, rendra compte à Yuta Komori et Akihiko Manaka, codirecteurs de la banque d'investissement au Japon, ainsi qu'à Michael Evans, directeur de la banque d'investissement pour le groupe des institutions financières de la région Asie-Pacifique, précise la note de service.

* Kameyama a rejoint Bank of America en 2006 et a conseillé des banques et des assureurs japonais dans le cadre de fusions, d'acquisitions et d'opérations de levée de fonds, précise la note.

* Suzuki a dirigé les activités de la banque auprès des institutions financières japonaises et a contribué à développer les relations avec la clientèle et les activités de conseil dans ce secteur, précise la note.

* Les deux dirigeants dirigeront conjointement les activités au Japon, qui consistent à conseiller des banques, des assureurs et d'autres sociétés financières, précise la note.

* “Ensemble, Ken et Tetsu apportent une expertise sectorielle approfondie et de solides relations clients qui les placent en bonne position pour mener la prochaine phase de croissance de notre franchise FIG au Japon”, a déclaré Evans dans la note.

* Bank of America n'a pas souhaité faire de commentaire.

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