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BofA n'est plus à l'achat sur Leidos, le titre chute
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 16:07

L'action Leidos Holdings perd 3% à 110,2 USD en début de séance à Wall Street, pénalisée par une dégradation de recommandation de Bank of America (BofA), qui passe de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé à 125 USD.

La banque américaine justifie cette dégradation par sa volonté de "refléter la pression croissante sur le portefeuille santé" du groupe spécialisé dans les prestations de services d'ingénierie, technologiques et scientifiques.

"Nous constatons une pression à la baisse sur l'activité de santé gérée en raison de l'extinction progressive du contrat DHMSM ( Defense Healthcare Management System Modernization ) et de la prochaine remise en concurrence du contrat MDE ( Medical Disability Examination )", explique BofA.

"Alors que la refonte du portefeuille NorthStar 2030 se poursuit, les investisseurs attendent de voir si Leidos peut dégager des synergies significatives", ajoute l'établissement financier dans le résumé de sa note de recherche.

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LEIDOS HOLDG
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