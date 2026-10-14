BofA n'atteint pas les prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse de ses activités de négoce et enregistre une charge de 1,2 milliard de dollars

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* Le chiffre d'affaires des opérations FICC a reculé de 17% au troisième trimestre

* BofA comptabilise une charge de 1,2 milliard de dollars liée à une sanction réglementaire

* Le contexte reste favorable aux opérations de fusion-acquisition, selon le directeur financier

* L'action BofA recule de plus de 8%

(Ajout de citations de dirigeants et de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 6 à 9, 12, 21 à 22 et 27)

par Arasu Kannagi Basil et Saeed Azhar

Bank of America BAC.N a manqué mercredi les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre en raison de la faiblesse de ses activités de trading et a annoncé une charge de 1,2 milliard de dollars liée à une amende réglementaire pour ne pas avoir détecté des activités potentielles de blanchiment d'argent.

L'action de la deuxième plus grande banque américaine a chuté de plus de 8%, atteignant son plus bas niveau depuis mai.

Le géant de Wall Street a enregistré une baisse de ses revenus liés aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières, reflétant ainsi les tendances observées au troisième trimestre chez ses concurrents JPMorgan Chase

JPM.N , Wells Fargo WFC.N et Goldman Sachs

GS.N .

"La mauvaise performance des marchés des capitaux double l’impact négatif de ces résultats inférieurs aux attentes", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Le chiffre d’affaires des activités de vente et de transactions de BofA a reculé de 5% pour s’établir à 5,1 milliards de dollars au cours du trimestre, la faiblesse du secteur FICC ayant éclipsé les résultats records enregistrés sur le marché des actions. La banque avait prévu le mois dernier que son chiffre d’affaires trimestriel lié aux activités de vente et de transactions resterait relativement stable par rapport à l’année dernière.

"La baisse d’activité des clients et l’évolution des conditions de marché, notamment un changement majeur des taux d’intérêt, ont considérablement affecté nos principales activités FICC, notamment les crédits hypothécaires et les obligations municipales", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier.

Mardi, son concurrent JPMorgan a également affiché des résultats trimestriels inférieurs aux estimations , en raison du ralentissement des opérations de fusion-acquisition et de la dynamique du marché obligataire.

Interrogé sur la durée pendant laquelle il comptait rester directeur général de la BofA, Brian Moynihan a répondu que la succession relevait de la décision du conseil d’administration.

M. Moynihan est à la tête de cette banque américaine légendaire depuis 2010 et figure parmi les directeurs généraux ayant exercé le plus longtemps à la tête d’une grande banque américaine.

CHARGE LIÉE À UN ACCORD RÉGLEMENTAIRE

Cette amende, annoncée mardi soir , résulte du fait que BofA n’a pas signalé au gouvernement américain plus de 5 milliards de dollars d’activités suspectes.

Ces mesures, qui comprennent la troisième plus lourde sanction de l’histoire du Trésor américain, mettent en évidence la surveillance réglementaire croissante des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent au sein des géants financiers américains.

"Il n’y a pas de plafond d’actifs ici. Cela n’aura aucun effet d’éviction", a déclaré M. Borthwick aux analystes.

Les autorités de régulation ont soumis BofA à une ordonnance par consentement — une sanction réglementaire majeure — qui oblige la banque à collaborer avec un tiers afin d’identifier et de signaler les transactions suspectes qui n’avaient pas été détectées.

BofA collaborait depuis un certain temps avec les autorités de régulation pour parvenir à ces accords,a préciséM. Borthwick, ajoutant quela banque avait recruté des milliers de personnes pour renforcer ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a annoncé un bénéfice de 6,9 milliards de dollars, soit 91 cents par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 8,3 milliards de dollars, soit 1,04 dollar par action, un an plus tôt.

Hors charge de 1,2 milliard de dollars liée au règlement avec les autorités de régulation, BofA a réalisé un bénéfice de 1,08 dollar par action, manquant ainsi les estimations de 1,10 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que cette sanction risquait d’aggraver le sentiment négatif et de susciter des inquiétudes quant aux dépenses et à la durée de la mesure.

Cette sanction fait suite à une ordonnance de consentement de 2024 émanant du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), qui avait exigé de BofA qu’elle remédie à ses lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

Depuis fin 2023, BofA collabore avec les régulateurs américains pour revoir en profondeur ses dispositifs de protection contre le blanchiment d’argent et d’autres transactions illégales.

LES REVENUS D'INTÉRÊTS BRILLENT ALORS QUE LES OPÉRATIONS DE FUSION ET D'ACQUISITION S'AFFAIBLISSENT

Les commissions de la banque d’investissement de BofA ont reculé de 11% pour s’établir à 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre. La banque avait prévu le mois dernier une baisse d’au moins 10%, car elle n’était pas bien positionnée dans certains secteurs d’activité qui ont connu une activité plus soutenue.

L’activité de fusions-acquisitions a également ralenti au cours du trimestre considéré, la chute persistante du marché obligataire et la volatilité des actions ayant pesé sur l’activité.

"Dans une période de volatilité comme celle-ci, les acheteurs et les vendeurs doivent simplement réajuster leurs valorisations et leurs attentes. C’est donc un phénomène récurrent", a déclaré M. Borthwick, faisant référence à l’évolution des taux d’intérêt.

Les commissions de la banque d’investissement peuvent présenter des fluctuations d’un trimestre à l’autre et dépendent du moment où les opérations sont conclues. Le calendrier des transactions peut souvent varier en fonction des conditions de marché et des autorisations réglementaires.

"Le contexte des opérations reste solide. C’est un environnement assez dynamique", a déclaré M. Borthwick, ajoutant que le carnet de commandes de la banque d’investissement de BofA était bien rempli.

La BofA a reculé à la quatrième place du classement mondial des banques d’investissement pour les neuf premiers mois de 2026, alors qu’elle occupait la troisième place à la même période l’année précédente, selon les données de Dealogic.

Du côté des points positifs, le produit net d’intérêts (NII) — qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts — a bondi de 8% au cours du trimestre, porté par la hausse des encours de prêts et de dépôts ainsi que par la réévaluation des actifs à taux fixe.

BofA prévoit une amélioration des revenus d’intérêts par rapport au trimestre précédent au quatrième trimestre. La croissance du NII sur l’ensemble de l’année devrait atteindre 8% ou plus en 2027.