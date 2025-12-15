BofA maintient l'achat sur Eramet, objectif 64 euros
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 12:34
Dans une note de recherche, le broker évoque un actif "impressionnant" et "de premier plan", entièrement détenu en propre et dont la production devrait s'établir à 24 kt-LCE par an avant d'atteindre, à terme, une capacité de 75 kt-LCE.
Si le courtier reconnaît que le lithium reste un marché relativement limité à l'heure actuelle (de l'ordre de 1,5 million de tonne, soit environ 15-20 milliards de dollars) en comparaison du cuivre (260 milliards de dollars) ou du minerai de fer (200 milliards), BofA met en évidence une demande qui croît rapidement ( 20 à 30% par an), sous l'impulsion du développement du marché des véhicules électriques et, plus récemment, des technologies de stockage de l'énergie BESS.
BofA estime ainsi que Eramet présente une fort potentiel de création de valeur ("deep value") au moment où l'entreprise pourrait selon lui s'approcher d'un point d'inflexion en termes de génération de flux de trésorerie.
