BofA Global Research rétrograde M&T Bank à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 janvier -
** BofA Global Research déclasse le banque M&T Bank MTB.N de "achat" à "neutre"
** L'action est en légère baisse en préambule du marché dans un contexte d'échanges limités; elle a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 211,33 dollars lors de la séance précédente, à environ 10 dollars de son plus haut niveau record
** BofA s'attend à ce que des catalyseurs limités soient à l'origine de la surperformance après une forte période de performance relative par rapport aux banques super régionales
** La performance sera tempérée par une marge d'intérêt nette proche des plus hauts niveaux cycliques, des moteurs limités de croissance organique supérieure, et un objectif d'augmentation lié aux fusions et acquisitions, qui a une portée limitée en raison des valorisations élevées
** 10 des 22 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou "plus", 11 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 225 $ - données compilées par LSEG
** MTB devrait publier ses résultats la semaine prochaine, vendredi
