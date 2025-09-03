BofA Global Research augmente l'objectif de prix de California Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** BofA Global Research augmente l'objectif de prix de la société pétrolière et gazière California Resources Corp CRC.N à 60 $ contre 53 $, et maintient la note "achat"
** Le nouveau PT représente une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage estime que le vote de la Commission californienne de l'énergie vendredi pour reporter de cinq ans le plafonnement des bénéfices des raffineries est la preuve que les législateurs de l'État prennent sérieusement en considération les politiques pro-pétrole et gaz
** La production de pétrole diminue en raison des contraintes liées à l'obtention de nouveaux permis d'exploitation du pétrole et du gaz, mais le taux de diminution est meilleur que les prévisions initiales" - BofA
** 12 des 13 sociétés de courtage notent l'action "achat" ou plus et 1 la note "conserve"; leur prévision médiane est de 60,50 $
** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 4 % depuis le début de l'année
