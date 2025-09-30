 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BofA Global relève la note de Freeport de "neutre" à "achat" ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions du mineur de cuivre Freeport-McMoRan FCX.N augmentent de 1,2 % à 37,52 $ après que BofA Global Research a relevé sa note de "neutre" à "achat".

** BofA Global Research maintient son objectif de cours à 42 $, ce qui représente une hausse de 13,1 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage est convaincue que l'objectif de cours maintenu évalue suffisamment les principaux risques liés à l'arrêt de la mine Grasberg Block Cave de Freeport en Indonésie

** "Nous voyons maintenant moins de risques de baisse pour le calendrier de redémarrage que FCX a précédemment fourni le 24 septembre" - BofA

** 12 courtiers sur 22 évaluent le titre à "acheter" ou plus, et 10 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 48 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

