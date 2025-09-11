BofA déclasse UPS et FedEx en raison de l'impact de la suppression de l'exemption "de minimis"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** BofA Global Research abaisse UPS

UPS.N de "Neutre" à "Sous-performance" et FedEx FDX.N de "Neutre" à "Achat", citant une pression accrue sur le volume et les coûts suite à la suppression des exemptions "de minimis"

** La société de courtage abaisse son objectif de prix pour UPS de 91 $ à 83 $, et pour FDX de 245 $ à 240 $

** La suppression des exemptions devrait se traduire par un ralentissement de la saison de pointe pour l'exercice 2025, selon la société de courtage

** L'administration américaine a mis fin aux exemptions tarifaires pour les importations d'une valeur inférieure à 800 dollars en août, supprimant ainsi l'échappatoire "de minimis", ce qui a incité plusieurs services postaux étrangers à suspendre les envois vers les États-Unis.

** Les colis internationaux représentent 17 % du chiffre d'affaires de FedEx et 16 % de celui d'UPS

** Depuis le début de l'exercice, UPS a baissé de 33,4 % et FDX de 18,7 %