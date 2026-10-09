BofA conseille de surpondérer les actions françaises

Bank of America a relevé vendredi à surpondérer sa recommandation sur les valeurs françaises, jugeant que leur récente sous-performance offrait un point d'entrée attractif, d'autant que le risque sur la dette souveraine ne devrait plus s'aggraver de son point de vue.

La banque d'affaires américaine souligne dans une note que les actions françaises ont sous-performé de plus de 20% par rapport au marché européen depuis le printemps 2024 et l'annonce des élections législatives anticipées.

D'après ses calculs, ce mouvement a réduit leur ratio cours/bénéfice (PER) à 12 mois pour désormais faire apparaître une décote de 5% par rapport au reste de l'Europe continentale, soit un plus bas depuis la fin de l'année 2016.

Parallèlement, l'écart de rendement entre l'OAT française à 10 ans et le Bund allemand s'est fortement écarté pour atteindre 140 points de base sous l'effet de la remontée des rendements obligataires mondiaux et des incertitudes politiques en France, retrouvant ainsi ses plus hauts niveaux depuis la crise de la zone euro de 2011/2012.

Toutefois, les stratèges obligataires de Bank of America expliquent s'attendre à ce que le spread OAT-Bund reste contenu dans une fourchette allant de 100 à 150 points de base, soit en raison du déclenchement de mécanismes de soutien de la part de la BCE ou de programmes de rachat de titres, ce qui devrait permettre de plafonner les risques de dégradation financière.

"Compte tenu de cette décote marquée et du fait que le spread des OAT françaises est proche de la borne haute de la fourchette ciblée par nos stratèges taux, nous relevons la France de 'pondération de marché' à 'surpondérer'", indiquent les stratèges, qui soulignent qu'il s'agit de l'une de leurs rares expositions favorables à un portefeuille par ailleurs très défensif.

Une vue toujours prudente sur l'Europe

A l'échelle continentale, Bank of America continue d'afficher un avis négatif sur les actions européennes dans leur ensemble, anticipant une baisse supplémentaire de 7% de l'indice STOXX Europe 600 d'ici au deuxième trimestre 2027.

L'établissement explique redouter un essoufflement ou des déceptions autour des investissements massifs consentis dans l'intelligence artificielle, tout en mettant en avant la hausse des coûts de financement.

La banque relève néanmoins sa recommandation sur les actions européennes par rapport aux actions mondiales de "sous-pondérer" à "neutre", estimant que la baisse récente intègre déjà une grande partie des risques.

Sur le plan sectoriel, BofA maintient sa préférence pour les valeurs défensives comme l'agroalimentaire et la pharmacie, tout en abaissant le secteur des logiciels à "pondération de marché" après son net rebond de l'été.

Les analystes disent cependant surpondérer les valeurs du luxe, estimant que la valorisation du secteur intègre le scénario d'un redressement plus marqué que ses propres prévisions.