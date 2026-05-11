BofA conclut un accord avec l'autorité de régulation indienne concernant des allégations de violation des règles relatives au délit d'initié

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La branche indienne de la banque d'investissement et des valeurs mobilières de Bank of America a accepté de régler les allégations de délit d'initié et de violation des règles relatives à la banque d'affaires avec l'autorité de régulation des marchés du pays en versant 5,9 millions de roupies (61 903 dollars), a déclaré lundi le Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Dans son ordonnance de règlement, la SEBI a indiqué qu'une mise en demeure adressée à BofA Securities India reprochait à la société de ne pas avoir tenu la base de données numérique structurée requise par la réglementation sur le délit d'initié. BofA a refusé de commenter l'ordonnance de règlement et les allégations.

La SEBI a indiqué que BofA Securities India avait accepté de régler la procédure sans reconnaître ni nier les violations alléguées.

En janvier, Reuters, citant un avis réglementaire, avait rapporté que la SEBI avait accusé BofA Securities India , d'avoir enfreint les règles relatives au délit d'initié et les normes internes de "mur de la Chine" dans le cadre d'une vente d'actions en 2024.

Cet avis faisait suite à une enquête de la SEBI sur le rôle de BofA Securities India dans la gestion d'une vente d'actions en mars 2024 chez Aditya Birla Sun Life Asset Management.

Selon l'avis, qui a été examiné par Reuters mais n'a pas été rendu public, la SEBI a constaté que l'équipe chargée de la transaction chez BofA, alors qu'elle était en possession d'informations non publiées susceptibles d'influencer les cours liées à la vente d'actions, avait contacté des investisseurs potentiels "directement/indirectement".

L'autorité de régulation a également allégué que BofA avait dissimulé des faits importants et fait de fausses déclarations au cours de l'enquête, qui avait été déclenchée par une plainte d'un lanceur d'alerte en 2024.

(1 dollar = 95,3100 roupies indiennes)