BofA augmente l'objectif de cours de Prologis dans le cadre de l'expansion des centres de données

9 mars - ** BofA Global Research augmente l'objectif de prix sur la FPI industrielle Prologis PLD.N de 147 $ à 153 $; réitère la note "achat"

** Le nouveau PT représente une hausse de 13,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage note que PLD voit des opportunités de développement de centres de données de plus de 10 gigawatts au cours de la prochaine décennie, avec une valeur de projet passant de ~2 milliards de dollars en 2026 à 5 milliards de dollars d'ici 2030

** PLD devrait gagner environ 400 millions de dollars par an grâce aux ventes de centres de données au cours des cinq prochaines années, puis plus de 900 millions de dollars par an au cours des cinq années suivantes

** BofA indique que les fonds supplémentaires provenant des opérations de PLD proviendront en grande partie du réinvestissement du produit de la vente des centres de données dans son principal pipeline de développement industriel

** Cette approche pourrait augmenter les bénéfices de PLD de 40 à 50 millions de dollars par an, pour atteindre plus de 500 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours des dix prochaines années

** Le PT médian de 25 maisons de courtage couvrant l'action est de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, PLD a progressé de 5,4 % depuis le début de l'année