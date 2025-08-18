BofA attribue à Redwire le statut de "sous-performance" en raison de ses bénéfices imprévisibles et des risques liés à son actionnariat

18 août - ** La société de courtage BofA Global Research commence à couvrir la société d'infrastructure spatiale Redwire

RDW.N avec une note de "sous-performance" et un objectif de 10 $

** L'objectif représente une hausse de 10,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les résultats de la société sont imprévisibles et difficiles à prévoir, en partie parce qu'elle dépend de l'achat d'autres sociétés et qu'elle a un petit groupe de propriétaires importants

** Les résultats de RDW semblent plus emblématiques du développement d'un programme à faible volume que d'un fournisseur commercial" - BofA

** La société dépend fortement des programmes spatiaux gouvernementaux tels que Artemis de la NASA, qui pourraient être menacés si le financement changeait, selon BofA

** Deux sociétés de capital-investissement détiennent la majorité des actions de Redwire, et elles pourraient vendre une grande partie bientôt, ce qui pourrait limiter la capacité de la société à lever des fonds à court terme

** En incluant les mouvements de la séance, RDW est en baisse de 47,4 % depuis le début de l'année