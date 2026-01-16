BofA appelle à une certaine prudence sur le luxe en 2026, Richemont dégradé à "neutre"
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 17:34
Si le segment a bénéficié dernièrement d'une amélioration de la visibilité, ou tout au moins de tendances moins mauvaises que prévu, il se traite désormais sur la base d'un ratio cours/bénéfice de 28 fois, supérieur à sa moyenne historique de 20 à 25 fois, souligne BofA, qui estime que des révisions à la hausse des prévisions de résultats établies par le marché vont désormais devoir être nécessaires afin que ce redressement se poursuive.
Dans son étude sectorielle, le bureau d'études dit s'attendre à une croissance de l'ordre de 5% du marché cette année, mais aussi à des marges globalement stables chez les principaux acteurs du secteur en raison des réinvestissements nécessaires qui se profilent, de l'augmentation des prix des matières premières et d'effets de change défavorables.
De son point de vue, le secteur n'est pas sous-évalué à l'heure actuelle, sauf dans l'hypothèse d'un rebond significatif de l'activité à venir, une perspective que l'intermédiaire juge peu crédible.
Dans ce contexte, BofA indique avoir dégradé à "neutre" son opinion sur Richemont, jugeant que le groupe suisse s'est profondément transformé ces cinq dernières années, notamment grâce à des produits plus accessibles, mais aussi qu'il subit désormais une pression sur ses marges due aux fluctuations du franc suisse, à la cherté de l'or et à l'impact des droits de douane, autant d'éléments qui représentent un risque à la baisse pour le consensus.
Parmi les rares valeurs que la société de Bourse conseille à l'achat, Hermès fait partie de se "25 actions recommandées pour 2026" à l'échelle européenne, alors que le titre a sous-performé en 2025 pour la première fois depuis dix ans.
S'agisssant de LVMH, également préconisé à l'achat, BofA indique avoir rehaussé son objectif de cours de 675 à 750 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 20%, du fait des espoirs entourant une possible relance de Dior, des investissements accrus en Chine pour Louis Vuitton et un impact moindre des marques secondaires.
Pour ce qui concerne Kering, sur lequel le bureau d'études affiche un avis "neutre" avec un objectif de 350 euros, BofA salue un groupe en pleine transformation de ses marques et de sa structure, mais pointe aussi une incertitude persistante quant à la relance de la marque Gucci et la reconstruction de ses marges.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/01/2026 à 17:34:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
