Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 06:41

Variation des futures sur indice CAC 40

Variation des futures sur indice Stoxx 600

Valeurs qui se traitent ex-dividende

Le point sur les marchés européens

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOCIETE GENERALE SOGN.PA prévoit de supprimer 1.800 emplois en France d'ici la fin 2027, a indiqué mercredi le syndicat CGT qui dit attendre une communiqué officielle ce jeudi. Société générale n'a pas souhaité faire de commentaires.

* MICHELIN MICP.PA a déclaré mercredi que, selon ses chiffres financiers préliminaires, son free cash-flow avant acquisitions pour 2025 dépassait les prévisions.

* UBISOFT UBIP.PA a annoncé mercredi un nouveau modèle opérationnel et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux, tout en révisant ses perspectives financières.

* IPSEN IPN.PA a annoncé mercredi soir que le tribunal arbitral avait confirmé la résiliation par le groupe français de l'accord de R&D conclu avec Galderma.

* EIFFAGE FOUG.PA a dit mercredi avoir remporté en groupement le contrat pour le remplacement d'un pont sur le canal de Kiel en Allemagne.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YH1CT

(Rédigé par Diana Mandia et Blandine Hénault)

