BofA améliore son outil basé sur l'IA pour répondre plus rapidement aux besoins de ses clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America a annoncé mardi avoir amélioré son outil EricaAssist, basé sur l'intelligence artificielle, qui devrait aider plus de 18 000 conseillers du service client à répondre plus rapidement aux demandes des clients en leur fournissant des conseils en temps réel pendant les conversations.

Les nouvelles fonctionnalités d’IA générative fournissent des conseils contextuels en moins de trois secondes, a indiqué la banque dans un communiqué. nP8N3S505D

Cette initiative intervient alors que les grandes banques intensifient l'intégration d'assistants numériques dans leurs opérations quotidiennes, en définissant la manière dont ces agents interagissent avec leurs collègues humains et les clients, dans une course effrénée pour prendre une longueur d'avance.