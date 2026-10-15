BofA adopte une position optimiste sur CarMax ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre - ** L'action du distributeur de voitures d'occasion CarMax KMX.N progresse de 3,9% à 51,71 dollars
** BofA Global Research relève sa recommandation sur le titre de "sous-performance" à "achat" et relève son objectif de cours à 65 dollars, impliquant un potentiel de hausse d'environ 30,5% par rapport au dernier cours de clôture
** La société de courtage estime que l’application par la FTC des règles de transparence des prix, combinée aux mesures prises par CarMax, est à l’origine de la hausse du titre
** Elle ajoute que "les réductions de coûts financent une meilleure compétitivité des prix"
** Quatre des 21 sociétés de courtage attribuent à KMX la note "achat fort", 17 la note "conserver"; objectif de cours médian: 60 dollars – données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de plus de 33% depuis le début de l'année
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