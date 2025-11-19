BofA abaisse la note de BellRing et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices à court terme

19 novembre - ** BofA abaisse la note de BellRing Brands

BRBR.N , une entreprise d'aliments et de boissons à base de protéines, de "acheter" à "neutre" ** La société de courtage cite les "résultats médiocres du 4ème trimestre 2025, les perspectives controversées pour l'année fiscale 2026 et la réduction de l'algorithme des ventes à long terme"

** L'objectif de prix est ramené de 50 $ à 28 $, ce qui représente une hausse de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Mardi, BRBR a prévu une baisse de 5 % des ventes nettes au 1er trimestre 2026, reflétant des comparaisons difficiles avec l'année précédente dans son réseau de distribution de clubs et des facteurs non récurrents, y compris des promotions pour ses boissons

** BofA abaisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 26/27 à 1,93 $/2,15 $, contre 2,23 $/2,54 $

** Quatorze des 17 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et trois à "conserver"; leur prévision médiane est de 39 $, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 62,3 % depuis le début de l'année