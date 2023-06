Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: vol inaugural du T-7A Red Hawk information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - Boeing et l'US Air Force ont achevé aujourd'hui le vol inaugural du premier T-7A Red Hawk du service, marquant le début de la phase d'ingénierie et de développement de la fabrication (EMD) du programme.



Boeing fait savoir qu'un vol d'essai d'environ une heure a permis de 'valider les principaux aspects' de cet appareil qui sera l'un des cinq avions EMD qui seront livrés à l'Air Force pour des tests supplémentaires.



'Les performances stables de l'avion et son cockpit et ses systèmes avancés changent la donne pour les élèves-pilotes et les instructeurs de l'US Air Force', a déclaré Bryce Turner, du 416e Escadron d'essai.







