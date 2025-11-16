Boeing vise la stabilité industrielle avant d'augmenter sa production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des citations au paragraphe 4) par Tim Hepher

Boeing BA.N a pour objectif de stabiliser la production d'avions aux niveaux actuels avant de passer aux étapes industrielles suivantes en mettant en œuvre des améliorations en matière de sécurité et de qualité, a déclaré dimanche son principal dirigeant dans le domaine de la construction d'avions.

Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré aux journalistes qu'il était trop tôt pour dire quand Boeing porterait sa production de jets 737 à 47 par mois, après avoir été récemment autorisé par les autorités de régulation à atteindre 42 par mois suite à la levée des restrictions temporaires de production.

"Il est préférable d'améliorer les choses au bon rythme plutôt que d'aller vite", a déclaré Stephanie Pope lors d'un briefing en amont du Salon aéronautique de Dubaï.

ÉTAPES DE PRODUCTION

Le mois dernier, Boeing a obtenu l'autorisation d'augmenter sa production de 737 à 42 par mois, assouplissant ainsi le plafond de 38 avions mis en place depuis l'explosion en vol de 2024 causée par l'absence de boulons dans un bouchon de porte. L'incident a révélé des lacunes généralisées en matière de sécurité et de qualité chez Boeing.

L'avionneur américain produit désormais 42 avions par mois et est sur le point d'atteindre huit avions par mois pour le modèle 787.

"Mon objectif initial est de stabiliser ces deux cadences", a déclaré Mme Pope, ajoutant que cela impliquerait d'atteindre six objectifs convenus avec l'Administration fédérale de l'aviation, notamment de surveiller les pénuries de fournisseurs et les travaux hors séquence.

La tendance de ces problèmes industriels est à la baisse, a déclaré Mme Pope.

Interrogée sur la date à laquelle les prochaines étapes de 47 par mois pour le 737 et de 10 pour le 787 pourraient être atteintes, Mme Pope a déclaré: "Je ne peux pas donner de définition... nous augmenterons la cadence lorsque le système sera prêt à le faire."

NOUVELLE "LIGNE NORD" À L'USINE D'EVERETT

Après avoir produit des 737 pendant des décennies dans son usine de Renton, au sud de Seattle, Boeing met en place une nouvelle "ligne nord" dans son usine caverneuse d'Everett, spécialisée dans les gros-porteurs, située au nord de la ville, afin d'augmenter la production des avions à fuselage étroit.

Mme Pope a déclaré que cela ne serait pas nécessaire tant que Boeing n'aurait pas franchi une nouvelle étape pour atteindre les niveaux pré-COVID de 52 avions par mois.

Interrogée sur le fait de savoir si Boeing suivrait alors Airbus encore plus haut, Mme Pope a déclaré: "A court terme, je me concentre sur une rupture de taux à la fois." Mais elle a ajouté que l'idée derrière cette capacité supplémentaire "est de pouvoir répondre au marché et à la demande de nos clients à long terme".

Sur le plan industriel, Boeing s'est laissé distancer par Airbus, d'une part en raison du succès de l'A321neo de son rival européen et d'autre part à cause d'une série de problèmes de sécurité et d'accidents industriels sur sa série 737, qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires de la société.

Airbus produit 63 appareils à fuselage plus large de la famille A320neo par mois et prévoit d'atteindre 75 avions par mois en 2027, bien que certains fournisseurs s'interrogent sur la faisabilité d'un tel objectif.

Les analystes estiment que les plans de production sont essentiels pour les deux entreprises, alors que Boeing rétablit ses finances et qu'Airbus tente de se constituer un trésor de guerre pour la prochaine génération d'avions.