 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 170,09
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing vise la stabilité de la production
information fournie par Reuters 16/11/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N vise à stabiliser la production d'avions aux niveaux actuels avant de passer aux prochaines étapes industrielles en mettant en œuvre des améliorations en matière de sécurité et de qualité, a déclaré dimanche sa plus haute dirigeante dans le domaine de la fabrication d'avions.

Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré aux journalistes qu'il était trop tôt pour dire quand Boeing porterait sa production de jets 737 à 47 par mois, après avoir été récemment autorisé par les autorités de régulation à atteindre 42 par mois suite à la levée des restrictions temporaires de production.

« Il vaut mieux améliorer le rythme que d'aller vite », a déclaré Stephanie Pope lors d'une réunion d'information avant le salon aéronautique de Dubaï.

Valeurs associées

BOEING CO
194,520 USD NYSE -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank