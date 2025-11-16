Boeing vise la stabilité de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N vise à stabiliser la production d'avions aux niveaux actuels avant de passer aux prochaines étapes industrielles en mettant en œuvre des améliorations en matière de sécurité et de qualité, a déclaré dimanche sa plus haute dirigeante dans le domaine de la fabrication d'avions.

Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré aux journalistes qu'il était trop tôt pour dire quand Boeing porterait sa production de jets 737 à 47 par mois, après avoir été récemment autorisé par les autorités de régulation à atteindre 42 par mois suite à la levée des restrictions temporaires de production.

« Il vaut mieux améliorer le rythme que d'aller vite », a déclaré Stephanie Pope lors d'une réunion d'information avant le salon aéronautique de Dubaï.