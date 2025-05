Boeing vise à certifier les variantes du 737 MAX d'ici la fin de l'année, déclare le PDG à Aviation Week

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N prévoit de terminer la certification de sa famille 737 MAX la plus vendue d'ici la fin de l'année, a déclaré le PDG Kelly Ortberg dans un entretien avec la publication spécialisée Aviation Week publié mercredi. La société tente depuis plusieurs années d'obtenir la certification des variantes MAX la plus petite et la plus grande auprès de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis. Les MAX 7 et MAX 10 ont été retardés en partie à cause de problèmes liés au système de dégivrage des moteurs . M. Ortberg a déclaré à Aviation Week que le constructeur américain espérait obtenir la certification cette année, ce qui permettrait de commencer les livraisons des MAX 7 et MAX 10, "deux avions très, très importants pour nos clients et notre carnet de commandes."

Le carnet de commandes de Boeing comprend près de 1 200 commandes pour le 737 MAX 10 et 332 commandes pour le MAX 7. Ce mois-ci, Andrew Nocella, directeur commercial de United Airlines UAL.O , a déclaré aux journalistes que la compagnie ne prévoyait pas de prendre livraison des MAX 10 avant 2027 au plus tôt. Les responsables d'Alaska Airlines ALK.N ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir la variante avant au moins la mi-2026. M. Ortberg a également déclaré dans l'interview accordée à Aviation Week que Boeing progressait dans la certification du 777-9, le plus grand avion de ligne de la société en cours de production.

Lorsque le programme a été annoncé en 2013, Boeing prévoyait de commencer les livraisons en 2020. Cependant, l'avion est encore en phase d'essais en vol. Ortberg a déjà déclaré publiquement qu'il s'attendait à ce que les livraisons commencent l'année prochaine.

Boeing a 419 commandes pour le 777-9, selon son site web.