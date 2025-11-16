Boeing veut apaiser les relations avec les acheteurs au sujet des retards du 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte, commentaires sur les fournisseurs paragraphes 8-10) par Tim Hepher

Boeing prévoit d'exposer le chemin vers la certification de son programme très retardé de mini-jumbo 777x lors de contacts avec les compagnies aériennes au salon aéronautique de Dubaï cette semaine, plutôt que d'utiliser l'événement pour maximiser les annonces de nouvelles commandes, a déclaré dimanche un cadre de haut niveau.

Boeing BA.N a annoncé le mois dernier un nouveau retard et a pris une charge de 4,9 milliards de dollars pour son plus grand avion bimoteur, repoussant les livraisons à 2027, sept ans plus tard que prévu à l'origine.

"Nous voulons toujours nous battre, rivaliser et gagner, mais il ne s'agit pas pour moi de commandes dans les deux ou trois jours à venir", a déclaré Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, avant le salon qui se tiendra du 17 au 21 novembre.

"Il s'agit de s'engager (...) et d'être transparent avec nos clients, de souligner les progrès (...) et les problèmes ou préoccupations qu'ils peuvent avoir", a ajouté Mme Pope.

Mme Pope s'exprimait après que le directeur du transporteur hôte Emirates, qui est le plus gros client de l'avion, a déclaré à Aviation Week qu'il avait été "contrarié" d'apprendre par les médias les projets d'annonce publique des retards.

Interrogée sur ces commentaires lors d'une réunion d'information organisée avant le salon, Mme Pope a évité de s'exprimer directement sur les discussions avec Emirates, mais a déclaré que la compagnie visait à être aussi transparente que possible avec les compagnies aériennes.

Elle a confirmé un rapport d'Air Current selon lequel Boeing avait obtenu l'autorisation de passer à la phase suivante et la plus importante des essais de certification pour le 777X.

Boeing s'est efforcé de rétablir ses relations avec son personnel, ses clients et ses fournisseurs après plus de cinq ans d'une crise d'entreprise qui a perturbé la production et l'a profondément endettée.

Les analystes estiment que l'entreprise a pris le virage sous la direction de Kelly Ortberg, mais qu'il lui reste encore du chemin à parcourir avant de reprendre une activité normale.

Mme Pope a déclaré que Boeing s'efforçait d'être plus transparent, non seulement avec les compagnies aériennes, mais aussi avec ses milliers de fournisseurs.

La demande d'avions de ligne reste forte, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Boeing est en tête de la course aux commandes de cette année contre Airbus AIR.PA après une vague de commandes programmée pour coïncider avec une visite du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai, ce qui a incité les analystes à prédire un salon aéronautique de Dubaï plus calme qu'à l'accoutumée.

Il est prévu qu'il annonce une commande de flydubai lors de l'événement, bien qu'Airbus devrait remporter une partie du marché de la compagnie aérienne qui était auparavant entièrement équipée de Boeing, suite à des négociations en dents de scie avant le salon, selon des sources de l'industrie.

Le directeur général du transporteur a déclaré à Reuters l'année dernière que sa prochaine commande serait un record après avoir acheté 175 avions Boeing en 2017.