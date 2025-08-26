Boeing: vers une commande de 103 avions par Korean Air information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Boeing fait part de l'intention de Korean Air de lui acheter 103 avions économes en carburant afin de moderniser sa flotte et de soutenir sa croissance, alors qu'il doit intégrer ses opérations à celles d'Asiana Airlines au cours des prochaines années.



L'engagement de Korean Air marquera la plus grosse commande jamais passée par la compagnie aérienne nationale sud-coréenne et la plus importante commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique.



Une fois finalisé, l'accord marquera la première commande de Korean Air pour le 777-8F et soutiendra environ 135.000 emplois aux États-Unis. Dans le détail, elle comprendra 20 777-9, 25 787-10S, 50 737-10S et huit avions-cargos 777-8.



Korean Air exploite actuellement 108 avions Boeing, dont des 737, 747, 777 et 787. Avec 72 avions Boeing déjà en commande, le carnet de commandes du transporteur sud-coréen passera à 175 avions une fois l'accord finalisé.





