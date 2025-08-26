Boeing: vers une commande de 103 avions par Korean Air
L'engagement de Korean Air marquera la plus grosse commande jamais passée par la compagnie aérienne nationale sud-coréenne et la plus importante commande de gros-porteurs de Boeing auprès d'un transporteur asiatique.
Une fois finalisé, l'accord marquera la première commande de Korean Air pour le 777-8F et soutiendra environ 135.000 emplois aux États-Unis. Dans le détail, elle comprendra 20 777-9, 25 787-10S, 50 737-10S et huit avions-cargos 777-8.
Korean Air exploite actuellement 108 avions Boeing, dont des 737, 747, 777 et 787. Avec 72 avions Boeing déjà en commande, le carnet de commandes du transporteur sud-coréen passera à 175 avions une fois l'accord finalisé.
Valeurs associées
|226,830 USD
|NYSE
|-1,29%
