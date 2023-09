Boeing: vers un trafic aérien intra-africain multiplié par 4 information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 17:02

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que selon ses prévisions, le trafic intra-africain de passagers aérien devrait plus que quadrupler au cours des vingt prochaines années. L'avionneur estime que 1025 nouveaux avions seront nécessaires pour accompagner cette croissance au cours des deux prochaines décennies.



Toujours selon Boeing, la croissance globale du trafic aérien africain devrait atteindre 7,4%, soit la troisième plus élevée parmi les régions du monde et surpassant la croissance moyenne mondiale de 6,1 %.



' Les transporteurs africains sont bien placés pour soutenir la croissance du trafic intra-régional et conquérir des parts de marché développant les services passagers mais aussi le commerce au sein du continent ', a déclaré en substance Randy Heisey, directeur général du marketing commercial de Boeing pour le Moyen-Orient et l'Afrique.



' Nous prévoyons une augmentation de la taille moyenne des avions et du nombre de sièges par avion pour la flotte africaine, car les monocouloirs, comme le Boeing 737 MAX, seront les plus demandés sur le continent', ajoute-t-il.