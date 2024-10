Boeing : vers un financement de 15 milliards de dollars ?

(AOF) - En vue de renforcer ses finances, Boeing se rapprocherait d'un plan visant à lever environ 15 milliards de dollars grâce à des émissions d'actions ordinaires et une obligation convertible obligatoire. Mais le calendrier reste incertain, a rapporté Reuters. Confronté à une grève de ses salariés depuis un mois et à des difficultés financières, le constructeur aéronautique américain a annoncé mardi dernier dans des documents réglementaires qu’il va lever jusqu’à 25 milliards de dollars (dette, capital) pour se donner "de la flexibilité" et "soutenir son bilan sur une période de trois ans".

