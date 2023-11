Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: vers la production du MH-139A Grey Wolf information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Boeing indique se tourner vers la production à faible cadence de l'hélicoptère MH-139A Grey Wolf.



L'avionneur a en effet livré le 6e et dernier appareil d'essai à l'US Air Force, dans le cadre de la phase de R&D, tests et évaluations (RDT&E).



'La livraison de tous les appareils RDT&E à l'Air Force va permettre de poursuivre les tests opérationnels critiques et Boeing pourra se concentrer sur la production de l'appareil', explique en substance Azeem Khan, directeur du programme MH-139.



A terme, Boeing fournira jusqu'à 80 hélicoptères MH-139A Grey Wolf à l'Air Force.



' Avec la livraison du dernier avion d'essai, nous nous dirigeons vers une phase de production passionnante. Avec le MH-139, l'armée de l'air américaine dispose d'un avion plus rapide et plus performant qui lui permettra d'entrer dans une nouvelle ère de service pour cette mission ', a déclaré Robert Beyer, responsable principal du programme MH-139 chez Leonardo Helicopters US.





