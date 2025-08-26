Boeing vend 103 avions à Korean Air

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le président américain Donald Trump a exprimé lundi, à l'occasion de la visite de son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le souhait de rencontrer cette année le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, déclarant par ailleurs vouloir accentuer les négociations avec Séoul ...
Lire la suite
Donald Trump a lancé lundi que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur", pendant une conférence de presse improvisée et prolongée dans le Bureau ovale, consacrée à des sujets de sécurité et à des récriminations contre ses opposants. "Beaucoup de gens ...
Lire la suite
Un juge fédéral a bloqué lundi de manière temporaire l'expulsion vers l'Ouganda d'un Salvadorien devenu un symbole de la politique migratoire répressive de Donald Trump. Kilmar Abrego Garcia, expulsé à tort en mars vers le Salvador puis ramené aux Etats-Unis, a ...
Lire la suite
La Bourse de New York a clôturé dans le rouge lundi, au premier jour d'une semaine marquée par la publication de plusieurs indicateurs économiques et des résultats financiers du mastodonte Nvidia . Le Dow Jones a reculé de 0,77%, l'indice Nasdaq de 0,22% et l'indice ...
Lire la suite
