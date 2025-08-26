information fournie par Reuters • 26/08/2025 à 00:55

Boeing vend 103 avions à Korean Air

Boeing BA.N a déclaré lundi qu'il avait accepté de vendre 103 avions Boeing à Korean Air 003490.KS .