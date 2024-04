Boeing va verser une avance de 425 M USD à son sous-traitant Spirit AeroSystems

( AFP / PATRICK T. FALLON )

L'avionneur américain Boeing va verser une avance de 425 millions de dollars à son sous-traitant Spirit AeroSystems, afin qu'il puisse maintenir un niveau de production permettant à Boeing d'honorer ses commandes envers ses propres clients, selon un document boursier publié mardi par Spirit.

"Boeing versera à Spirit, à titre d'avance, les montants dus en vertu" de plusieurs accords commerciaux, "pour un total de 425 millions de dollars", est-il indiqué dans ce document versé au régulateur américain des marchés, la SEC.

Le texte stipule que "Spirit doit utiliser les avances dans le seul but de rester prêt à produire des produits (tels que définis dans les contrats) aux tarifs requis par Boeing".

Il est également précisé que "Spirit maintiendra un taux de production qui réponde à la demande de production contractuelle de Boeing".

"Nous continuons à travailler avec Spirit pour améliorer la qualité, stabiliser les opérations et soutenir nos clients", a commenté Boeing dans un email à l'AFP.

Selon les termes de l'accord, Spirit doit rembourser Boeing par tranches, entre le 12 juin et le 16 octobre de cette année.

Boeing publiera mercredi matin ses résultats financiers pour le premier trimestre.

Les deux entreprises avaient annoncé le 1er mars être en discussions, Boeing ayant l'intention d'acquérir Spirit.

Spirit AeroSystems manufacture les fuselages et d'autres grandes pièces rentrant dans la structure des appareils, dont l'avion vedette de Boeing, le 737.

Mais le parquet général du Texas avait ouvert fin mars une enquête visant ce sous-traitant: "des défauts apparents de fabrication ont conduit à de nombreux incidents inquiétants ou dangereux" sur des modèles de 737, selon le procureur général texan Ken Paxton.

Plusieurs enquêtes ont été lancées, mettant en évidence des problèmes récurrents de "non-conformité".

Le géant américain Boeing, qui avait déjà eu du mal à remonter la pente après deux crashs en 2018 et en 2019, est en pleine tourmente après une succession de problèmes de qualité et de sécurité sur ses avions depuis plus d'un an.

Mercredi, quatre lanceurs d'alerte, dont un ingénieur et des anciens employés de Boeing, avaient témoigné devant une commission d'enquête du Sénat américain pour prévenir de "graves problèmes" de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777.

Cela a conduit le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, à annoncer qu'il quittera ses fonctions à la fin de l'année.