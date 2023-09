Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: va tester l'interception des missiles hypersoniques information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 15:42

(CercleFinance.com) - Boeing annonce de prochains développements et tests de technologies destinées à un prototype d'intercepteur de missile hypersonique dans le cadre du programme Glide Breaker de la DARPA pour une durée de quatre ans.



'Les missiles hypersoniques font partie des menaces les plus dangereuses et les plus évolutives qui pèsent sur la sécurité nationale', a déclaré Gil Griffin, directeur exécutif de Boeing Phantom Works Advanced Weapons.



' Nous nous concentrons sur la compréhension technologique nécessaire pour développer davantage les capacités anti-hypersoniques de notre pays et nous défendre contre les menaces futures ', a-t-il ajouté.



Le programme Glide Breaker est destiné à éclairer la conception et le développement de futurs intercepteurs hypersoniques, qui pourraient détruire une menace se déplaçant à au moins cinq fois la vitesse du son dans la haute atmosphère pendant ce que l'on appelle la ' phase de vol plané '.