Boeing va supprimer 10% de ses effectifs

(AOF) - Vendredi dernier, Boeing a annoncé qu'il allait réduire 10% de ses effectifs au cours des prochains mois. Ces réductions incluront les cadres, les gestionnaires et les employés. Cette annonce intervient alors que des salariés font grève et demandent des hausses de salaire. Mercredi dernier, Boeing a annoncé le retrait de sa proposition d'augmentation de salaire de 30% sur 4 ans à ses salariés. En outre, vendredi, le constructeur aéronautique a annoncé qu'elle retardait la production de son nouveau 777X, dont la première livraison est désormais attendue en 2026.

