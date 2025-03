Boeing va développer l'avion de combat F-47

(AOF) - Ce vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé l'attribution d'un contrat au constructeur aéronautique Boeing pour développer l'avion de combat de nouvelle génération, le F-47. " Cet avion sera la machine la plus létale et la plus mortelle jamais construite ", a déclaré le chef d'Etat américain depuis son Bureau ovale à la Maison Blanche. Selon la presse américaine, le montant de ce contrat représente 20 milliards de dollars. Le F-47 est appelé à remplacer le F-22 Raptor de Lockheed Martin.