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Boeing va aider à former des pilotes en Thaïlande
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 08:17
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Boeing fait part d'une collaboration inédite avec l'Autorité de l'aviation civile de Thaïlande (CAAT) pour introduire sa solution de bibliothèque d'apprentissage basée sur les compétences (CBTA) dans les organismes de formation au pilotage à travers le pays.

Cette initiative, qui marque la première mise en oeuvre de la CBTA Learning Library à l'échelle de l'ensemble d'un écosystème par un régulateur, soutiendra la formation de la prochaine génération de pilotes de ligne, alors que la demande en la matière devrait continuer de croître au cours des 20 prochaines années en Asie du Sud-Est.

En alignant la formation sur les principes de la CBTA reconnus à l'échelle internationale, les écoles de pilotage thaïlandaises seront bien placées pour former des pilotes dotés des compétences techniques et comportementales requises pour réussir une carrière dans l'aviation, selon l'avionneur américain.

Le déploiement de la solution d'apprentissage CBTA de Boeing sera accessible aux écoles de pilotage participantes à travers la Thaïlande, favorisant une approche plus standardisée et axée sur les compétences pour la formation des pilotes.

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