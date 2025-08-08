Boeing: un satellite livré pour l'opérateur indonésien PSN
La charge utile de ce satellite de communication peut fournir une capacité de plus de 160 Gbit/s, prenant en charge l'accès à Internet haut débit et les services de communication essentiels sur les marchés de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est.
Le satellite SNL devrait être lancé le mois prochain depuis la Floride et commencer son exploitation commerciale à partir de l'orbite géostationnaire (à environ 22.000 miles de la surface de la Terre) en 2026.
