Boeing: un satellite livré pour l'opérateur indonésien PSN
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 09:00

(Zonebourse.com) - Boeing indique avoir livré son Satelit Nusantara Lima (SNL) à Pasifik Satelit Nusantara (PSN), ouvrant ainsi la voie à une connectivité fiable et haute capacité pour ses utilisateurs dans les plus de 17.000 îles indonésiennes et les pays voisins.

La charge utile de ce satellite de communication peut fournir une capacité de plus de 160 Gbit/s, prenant en charge l'accès à Internet haut débit et les services de communication essentiels sur les marchés de l'Indonésie et de l'Asie du Sud-Est.

Le satellite SNL devrait être lancé le mois prochain depuis la Floride et commencer son exploitation commerciale à partir de l'orbite géostationnaire (à environ 22.000 miles de la surface de la Terre) en 2026.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

