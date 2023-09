Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: SMBC Aviation Capital commande 25 appareils 737-MAX information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 11:05

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce matin que le loueur d'avion SMBC Aviation Capital lui a passé commande de 25 appareils 737-8. Cette nouvelle commande porte le carnet de commandes de SMBC à 81avions 737 MAX.



Dans un contexte de hausse de la demande de voyages dans le monde entier, 'cette transaction démontre notre engagement à fournir à nos clients les avions les plus récents et les plus économes en carburant, alors qu'ils cherchent à atteindre leurs propres objectifs de développement durable et à réduire les coûts d'exploitation ', a déclaré Peter Barrett, DG de SMBC Aviation Capital.



Boeing assure que son 737-8 permet d'économiser jusqu'à 8 millions de livres d'émissions de CO2 par an par rapport aux avions qu'il remplace. L'avionneur a déjà enregistré plus de 400 commandes de la famille 737 MAX en 2023.