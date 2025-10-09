Boeing signe un contrat de plus de 173 M$ avec l'US Air Force
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 10:56
Après une attribution de 178 millions de dollars pour sept avions en avril dernier, cette nouvelle commande porte le nombre total d'avions sous contrat à 34 avions.
À ce jour, Boeing a livré 18 appareils. Le groupe a achevé cette année les livraisons de la première unité opérationnelle à la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, et prévoit de livrer quatre appareils supplémentaires à l'armée de l'air cette année.
' Le MH-139A offre une vitesse, un rayon d'action et une capacité d'emport accrus, essentiels au soutien des missions de sécurité nationale des États-Unis ', a déclaré Azeem Khan, directeur du programme MH-139.
Valeurs associées
|225,380 USD
|NYSE
|+1,57%
A lire aussi
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays. A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines ... Lire la suite
-
Israël et le Hamas sont parvenus jeudi à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages après de fortes pressions du président américain Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à deux ans de guerre destructrice dans le territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une légère baisse (-0,06%) pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,11% pour
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz reçoit jeudi les acteurs clés d'une industrie automobile en crise, alors que les membres de la coalition au gouvernement peinent à s'entendre pour tenter de lever l'interdiction programmée des moteurs thermiques dans l'UE, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer