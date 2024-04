Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: signe un contrat de 178 M$ avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Boeing remporte un contrat pour sept hélicoptères MH-139A supplémentaires



L'US Air Force a signé avec Boeing un contrat de 178 millions de dollars pour produire sept hélicoptères MH-139A. Cette commande porte à 26 le nombre total d'hélicoptères achetés.



Le MH-139 est un hélicoptère multimission conçu pour la patrouille, la recherche et le sauvetage ainsi que le transport de troupes et de marchandises.



Le MH-139 intègre une technologie de pointe avancée qui permet aux opérateurs d'accomplir des missions rapidement, silencieusement, efficacement et en toute sécurité.



' Tenir ces engagements et mettre davantage de capacités entre les mains de nos clients est important pour leur mission de protection des actifs nationaux vitaux. ' a déclaré Azeem Khan, directeur du programme MH-139.





