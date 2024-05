Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: série de tests pour des cabines plus durables information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Boeing annonce tester trois douzaines de technologies dans le cadre de son programme ' ecoDemonstrator ' axé sur le renforcement de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité des intérieurs de cabine, l'une des parties les plus difficiles du recyclage d'un avion.



L'avionneur devrait commencer les tests ce mois-ci avec un 777-200ER (Extended Range).



Les projets Boeing ecoDemonstrator porteront aussi bien sur les opérations aéroportuaires (tests visant à réduire la consommation de carburant et améliorer la sécurité en réduisant la charge de travail des pilotes) que sur l'adoption de trajectoires de vols optimisées pour réduire la consommation et les nuisances sonores au sol.



Boeing évoque également le test de différents matériaux (revêtements de sol plus légers, recyclables et plus durables) avec l'ambition de réduire le bruit et le poids de la cabine.



' Le programme Boeing ecoDemonstrator nous aide à apporter des améliorations tangibles à nos produits, nous permettant ainsi de réduire l'impact environnemental du vol, d'améliorer l'expérience en vol et de renforcer la sécurité de nos avions ', résume Stephanie Pope, présidente et directrice générale de Boeing Commercial Airplanes.







Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.60%