Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: série d'investissements dans des projets au Canada information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui son intention d'investir un total de 210 millions de dollars canadiens (environ 153 millions de dollars US) dans plusieurs entreprises québécoises.



L'avionneur prévoit notamment un investissement de base de 110 millions de dollars canadiens (80 M USD) pour un centre de développement aérospatial dans la nouvelle zone d'innovation Espace Aéro.



Ces investissements font partie de l'engagement de Boeing envers le Canada en matière de retombées industrielles et technologiques pour sa sélection du P-8A Poseidon comme avion multi-missions à long terme.



Les investissements de Boeing au Québec comprennent également deux développements technologiques prévus, notamment le centre d'ingénierie de Wisk, basé à Montréal, axé sur le développement de son taxi aérien autonome et électrique eVTOL pour 4 passagers.



De plus, Boeing prévoit collaborer à Espace Aéro avec Héroux-Devtek sur des recherches avancées sur les trains d'atterrissage.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.11%