Boeing: S&P met fin à sa surveillance négative information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:43









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a annoncé hier soir avoir mis fin à sa surveillance avec implication négative sur la note de crédit de Boeing , une décision qui était accueillie favorablement à la Bourse de New York.



L'agence - qui affiche une notation 'BBB-' sur la dette de l'avionneur - justifie sa décision par la réduction de la consommation de trésorerie du groupe au cours du premier trimestre de l'année, ainsi que par la stabilisation de la production de 737 MAX.



'La société semble bien partie pour se remettre de l'arrêt de la production consécutif à la grève de 2024 et de ses problèmes récurrents en termes de fabrication', souligne S&P.



L'agence de notation avait placé la note de Boeing sous surveillance négative en octobre dernier, en raison de la lenteur du redressement de la production et des livraisons du groupe et de ses implications potentielles sur le flux de trésorerie et la note de crédit.



Une heure après l'ouverture de Wall Street, l'action Boeing progressait de 0,5%, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice Dow Jones.





Valeurs associées BOEING CO 181,880 USD NYSE -0,23%