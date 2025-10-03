Boeing s'attend à ce que la grève dure encore "des semaines" voire "des mois"

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing s'attend à ce que la grève de 3.200 ouvriers de plusieurs usines d'appareils et de munitions militaires, débutée le 4 août, puisse durer encore "des semaines ou même des mois", selon un message interne transmis à l'AFP.

"Au vu des actions de la direction du syndicat ces dernières semaines, cette grève pourrait continuer pendant des semaines et même des mois", a prévenu Dan Gillian, responsable de la branche Boeing Air Dominance, dans un mémo adressé aux employés de la région de St. Louis (Missouri).

En conséquence, le groupe a décidé d'activer la seconde phase de son plan de gestion de crise, à savoir l'élargissement des catégories d'emplois concernées par ses opérations de recrutement et le lancement de mesures pour identifier les tâches pouvant être effectuées "plus efficacement par des tiers", c'est-à-dire des sous-traitants.

Ce mouvement affecte les sites de Boeing à St. Louis et St. Charles dans le Missouri, ainsi que de Mascoutah dans l'Illinois, où sont notamment fabriqués les avions de combat F-15 et F-18, le système de formation pour les pilotes T-7 Red Hawk, ainsi que le drone MQ-25.

L'avionneur avait enclenché la première phase de son plan de crise le 4 septembre - exactement un mois après le début de l'arrêt de travail - avec le lancement du recrutement d'ouvriers "permanents" pour remplacer les grévistes.

Une opération qui a été couronnée de "succès", a relevé M. Gillian jeudi, précisant que les nouvelles recrues allaient commencer leur formation dès vendredi.

"Je reste engagé pour trouver une voie pour mettre un terme à la grève", a-t-il affirmé, soulignant que les grévistes avaient déjà perdu en moyenne 18.000 dollars en salaires non-perçus.

Boeing et le syndicat des machinistes IAM-District 837 ont déjà trouvé par trois fois un accord de principe sur le prochain accord social mais, à chaque fois, les adhérents les ont rejetés. Le dernier rejet date du 12 septembre.

Depuis, les dirigeants du syndicat ont proposé à Boeing plusieurs moutures validées par les adhérents mais l'avionneur les a repoussées.

Les deux parties ont menées trois rounds de négociations depuis le 4 août, dont deux sous l'égide d'une médiation fédérale. La dernière date du 29 septembre.