Boeing renoue avec les bénéfices au 4e trimestre

Le logo Boeing

par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing a annoncé mardi avoir enregistré ‍un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la vente de son fournisseur ‌de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et à des livraisons plus importantes.

La société ​a également enregistré une charge de 565 millions de ⁠dollars (474,27 millions d'euros) sur son programme de ravitaillement en vol KC-46.

Sur la période, le constructeur ⁠aéronautique a affiché ‍un bénéfice net de 8,22 milliards de ⁠dollars, soit 10,23 dollars par action, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, ​à la même période l'année dernière.

Les résultats trimestriels comprennent la vente de Jeppesen à Thoma Bravo pour 10,6 ⁠milliards de dollars en numéraire et le rachat ​de Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de ​dollars en actions. ​Boeing a remboursé la dette de Spirit pour environ 3 ​milliards de dollars, ce ⁠qui s'est traduit par un gain net d'environ 7,6 milliards de dollars.

Boeing a engrangé 375 millions de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais a tout de même ‌dépensé 1,9 milliard de dollars sur l'année, en partie à cause des retards de certification des programmes 737 MAX et 777X.

(Rédigé par Nathan Gomes à Bangalore et Dan Catchpole à Seattle, Mara Vîlcu pour la version française, édité ‌par Kate Entringer)