Boeing renforce son carnet de commandes militaires avec le MH-139A
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:47
Boeing annonce la production de 4 hélicoptères supplémentaires MH-139A Grey Wolf pour l'US Air Force, assortie de prestations de soutien associées. Il s'agit du deuxième contrat de production obtenu en 5 mois, après une commande de 8 appareils en septembre dernier pour 173 millions de dollars, portant la valeur cumulée des contrats à plus de 262 MUSD.
Cette nouvelle attribution porte à 38 le nombre total de MH-139A commandés par l'armée de l'air américaine. À ce jour, 21 appareils ont déjà été livrés, dont 12 dans le cadre du contrat de production initiale à faible cadence attribué en 2023.
Le MH-139A, dérivé de l'AW139 du constructeur italien Leonardo et adapté par Boeing avec des équipements militaires spécifiques, est un hélicoptère multi-missions destiné notamment à la surveillance des silos nucléaires, aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu'au transport de troupes et de fret.
Selon Azeem Khan, directeur du programme MH-139 chez Boeing, cette succession rapide de commandes illustre la volonté de l'US Air Force de déployer rapidement cette nouvelle capacité opérationnelle.
