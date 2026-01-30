 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing renforce son carnet de commandes militaires avec le MH-139A
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:47

Le groupe aéronautique américain poursuit la modernisation des capacités de l'US Air Force avec une nouvelle commande d'hélicoptères Grey Wolf, portant le total d'appareils sous contrat à près de 40 unités.

Boeing annonce la production de 4 hélicoptères supplémentaires MH-139A Grey Wolf pour l'US Air Force, assortie de prestations de soutien associées. Il s'agit du deuxième contrat de production obtenu en 5 mois, après une commande de 8 appareils en septembre dernier pour 173 millions de dollars, portant la valeur cumulée des contrats à plus de 262 MUSD.

Cette nouvelle attribution porte à 38 le nombre total de MH-139A commandés par l'armée de l'air américaine. À ce jour, 21 appareils ont déjà été livrés, dont 12 dans le cadre du contrat de production initiale à faible cadence attribué en 2023.

Le MH-139A, dérivé de l'AW139 du constructeur italien Leonardo et adapté par Boeing avec des équipements militaires spécifiques, est un hélicoptère multi-missions destiné notamment à la surveillance des silos nucléaires, aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu'au transport de troupes et de fret.

Selon Azeem Khan, directeur du programme MH-139 chez Boeing, cette succession rapide de commandes illustre la volonté de l'US Air Force de déployer rapidement cette nouvelle capacité opérationnelle.

Valeurs associées

BOEING CO
234,020 USD NYSE -3,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank