Boeing remporte une commande de plus de 2 milliards de dollars
information fournie par AOF 24/12/2025 à 14:07

(AOF) - Selon le département de la Défense des États-Unis, Boeing Defense Systems (la division militaire et sécurité de Boeing) a remporté une commande de 2,044 milliards de dollars pour le développement du programme de remplacement des moteurs commerciaux (CERP) du B-52 (un avion de l'armée de l'air américaine), après la revue de conception critique (Post-Critical Design Review : PCDR). Les travaux seront effectués à Oklahoma City (Oklahoma), San Antonio (Texas), Seattle (Washington) et Indianapolis (Indiana), et devraient être achevés d'ici le 31 mai 2033.

La revue de conception critique est un examen technique approfondi qui a pour but de valider que la conception est terminée et qu'elle est "bonne pour service".

