Boeing: remporte un prix décerné par la NASA information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 15:21

(CercleFinance.com) - Boeing, la Southern University et le A&M College ont remporté l'accord mentor-protégé de l'année 2022 de la NASA pour leur travail combiné sur le système de lancement Space Launch System (SLS) de la NASA.

Le prix a été décerné lors des NASA Small Business Industry Awards.



'Cette reconnaissance met en évidence le travail acharné et la collaboration entre la Southern University et Boeing', a déclaré James Chavis, un représentant du programme des fournisseurs de Boeing à l'installation d'assemblage Michoud de la NASA.



Nominé par le Marshall Space Flight Center, Boeing a reçu le prix pour son mentorat avec la Southern University tout en fournissant un soutien commercial et technique tactique à l'institution.



De plus, l'université fournit des compétences en ingénierie aux anciens élèves du programme SLS de Boeing à la Nouvelle-Orléans.